UE em contacto com autoridades suíças para prestar assistência médica, após incêndio na Suíça

"Estou profundamente triste com o incêndio que deflagrou em Crans-Montana. Os meus pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e todas as pessoas afetadas", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen indicou ainda que as suas equipas estavam em contacto com a Suíça, que ativou o mecanismo de proteção civil da União Europeia (UE).

Trata-se de um sistema através do qual qualquer país do mundo pode pedir assistência a Bruxelas quando as suas capacidades de resposta são ultrapassadas por uma situação de emergência.

"Estamos em contacto com as autoridades suíças para prestar assistência médica às vítimas", através deste mecanismo, afirmou a presidente da Comissão Europeia, numa publicação na rede social X.

O incêndio num bar da estância de ski de Crans-Montana, na Suíça, durante a noite de Passagem de Ano, provocou a morte a cerca de 40 pessoas e feriu aproximadamente outras 115, anunciou hoje a polícia do cantão de Valais.

A polícia ainda não avançou informação sobre a causa do incêndio, mas já excluiu a hipótese atentado.

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo - situada no coração dos Alpes suíços, cerca de 40 quilómetros a norte do Matterhorn, um dos mais famosos picos alpinos - e com uma população de cerca de 10.000 residentes.