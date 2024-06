UE felicita Claudia Sheinbaum pela "vitória histórica" nas presidenciais do México

Em comunicado, o Alto-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, "congratulou Claudia Sheinbaum pela vitória histórica como a primeira mulher Presidente do México e também a população mexicana pelo apego à democracia demonstrado ao longo da campanha para as eleições e no próprio dia".

"A UE quer reforçar a parceria estratégica com o México, criar interesses comuns em várias áreas, e no compromisso partilhado pela democracia, direitos humanos" e geopolítica.

Candidata do partido no poder (esquerda), Sheinbaum venceu as eleições presidenciais por ampla margem no domingo, de acordo com os primeiros resultados oficiais anunciados pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) mexicano.

A antiga presidente da Câmara da Cidade do México recebeu entre 58% e 60% dos votos, bem à frente da rival da oposição, a ex-senadora de centro-direita Xochitl Gálvez, que recebeu entre 26% e 28% dos votos nesta eleição, disse a presidente do INE, Guadalupe Taddei.

O centrista Jorge Alvarez Máynez recebeu entre 9% e 10% dos votos.

"Não vou desiludir-vos", prometeu a Presidente eleita do México, nas primeiras declarações a um canal de televisão, depois de os primeiros resultados parciais terem sido anunciados pelo INE, que a colocavam bem à frente.

"Vou tornar-me a primeira mulher presidente do México", disse aos apoiantes, anunciando que o partido, o Movimento para a Regeneração Nacional (Morena), tinha obtido uma "maioria qualificada" no Congresso.

Tanto Gálvez como Máynez já reconheceram a vitória de Sheinbaum, que agradeceu publicamente aos rivais eleitorais.