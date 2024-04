UE prepara acordo para alargar sanções ao Irão

Na sequência do recente ataque do Irão contra Israel e após a intenção inicial manifestada numa reunião extraordinária sobre a situação no Médio Oriente na semana passada, os ministros da UE tentam esta segunda-feira um acordo político para sancionar os mísseis iranianos e alargar as medidas restritivas contra indivíduos e entidades iranianas responsáveis pela transferência de "drones" (aeronaves não tripuladas).



No que toca à Ucrânia, os ministros dos 27 vão discutir os recentes pedidos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que os aliados reforcem o envio de sistemas antiaéreos para o país se proteger dos ataques russos.



A reunião de hoje decorre no auge do debate sobre o reforço do apoio à Ucrânia perante a intensificação dos ataques russos contra as cidades e infraestruturas críticas ucranianas.



Portugal estará representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e pela secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier.