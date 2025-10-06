UE quer integrar comité do plano de paz de Trump para Gaza

por Lusa

A União Europeia (UE) manifestou hoje intenção de participar no novo organismo internacional de transição previsto no plano de paz para Gaza proposto pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A responsável pela política externa da UE, Kaja Kallas, defendeu que a Europa "tem um papel importante" no Médio Oriente e deve fazer parte do chamado Comité de Paz para resolver a situação no enclave palestiniano, durante uma visita oficial ao Kuwait.

"A Europa não deve ser apenas um pagador, mas também um participante", disse Kallas, numa conferência de imprensa, à margem de uma reunião entre ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do Golfo e da UE.

Kallas lembrou que o bloco europeu é o principal doador de ajuda humanitária aos palestinianos e que mantém relações com a Autoridade Palestiniana e com Israel.

A chefe da diplomacia europeia sublinhou ainda que Bruxelas tem trabalhado no plano de paz em coordenação com parceiros árabes e expressou esperança de que Israel aceite o envolvimento europeu.

O plano de 20 pontos anunciado por Trump na semana passada pretende pôr fim a dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

Israel e o movimento islamita Hamas iniciaram hoje, no Egito, conversações indiretas sobre a proposta do Presidente norte-americano.

O texto prevê a transferência da administração de Gaza para um órgão palestiniano de tecnocratas independentes, responsável pela gestão dos serviços públicos e municípios e que ficará sob a liderança de um Comité de Paz presidido por Trump e que incluirá também o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

