"A União Europeia pretende reforçar significativamente as suas relações com a Síria e hoje os ministros manifestaram o seu apoio ao avanço dos trabalhos relativos a um acordo de associação UE-Síria. Em conjunto com os Estados-membros, iremos trabalhar nos aspetos técnicos e jurídicos com vista a preparar a assinatura do acordo", anunciou Kaja Kallas.

A chefe da diplomacia da UE fez este anúncio em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco, em Bruxelas, na qual um dos principais temas de discussão foi o Médio Oriente e, em particular, a relação com a Síria.

Desde a chegada ao poder de Ahmed al-Sharaa, em 2025, a UE tem normalizado as suas relações com a Síria, que se tinham deteriorado significativamente desde a guerra civil no país e a aproximação do regime de Bashar al-Assad a Moscovo.

A assinatura de um acordo de associação com a Síria, um dos níveis mais elevados de cooperação da UE, implicaria uma maior cooperação política e uma liberalização do comércio entre as duas partes, passando Damasco a ter relações privilegiadas com Bruxelas.

A UE já tinha negociado um acordo de associação com a Síria em 2008, que acabou por nunca ser assinado, por suspeitas do bloco de violação dos direitos humanos no país. Com o início da guerra civil síria em 2011, a UE suspendeu a cooperação com Damasco.

Perante os jornalistas, Kaja Kallas defendeu que a Síria "precisa de investimento e de uma transição com sucesso".

"O objetivo é proporcionar à Europa e à Síria um quadro de referência para o comércio, o diálogo político e uma cooperação mais estreita, o mais rapidamente possível", frisou Kallas, que defendeu que "uma Síria estável é do interesse da Europa".

A chefe da diplomacia da UE salientou que, na reunião de hoje, todos os ministros "reconheceram que é necessário estabelecer um diálogo com a Síria", caso contrário "esse vazio será preenchido por outros atores".

Sobre se a UE pretende redigir um novo acordo de associação ou retomar o que já tinha sido negociado em 2008, Kallas salientou que, tendo em conta o tempo que demoraria negociar um novo acordo, "a solução de compromisso" seria assinar o de 2008, que cria "um quadro de referência" para abordar as questões de interesse mútuo.

"Em simultâneo, trabalharemos com o Conselho tendo em vista a obtenção de um novo mandato para negociar um acordo modernizado", indicou.

No âmbito desse acordo modernizado, Kallas salientou que os ministros defenderam que devem ser incluídas várias questões, designadamente "estabelecer condicionalidades claras em matéria de direitos humanos, bem como assegurar o não reconhecimento dos territórios ucranianos e georgianos ocupados, cujo reconhecimento ocorreu durante o regime de Bashar al-Assad".