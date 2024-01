UE registou 6,3 milhões de voos comerciais em 2023, abaixo dos 7 milhões de 2019

Os voos não regulares -- charter e outros voos especiais -- constituíram 9,2% do total no ano passado -- tendo as prevalências mais elevadas sido registadas na época alta turística do verão: 10,9% em junho, 11,4% em julho, e 10,4% e agosto.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, entre os dez aeroportos com maior tráfego aéreo estão o de Amesterdão/Schipol com 453 mil voos, Paris/Charles de Gaulle com cerca de 451 mil, seguindo-se o de Frankfurt, na Alemanha, com cerca de 427 mil.

No que respeita a voos não regulares, as maiores percentagens foram observadas em Atenas (5,6%), Viena (5,1%) e Madrid (4,7%).