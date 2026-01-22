Em direto
UE vai alocar dez milhões para tribunal de crimes russos na Ucrânia

“Os líderes da Rússia são responsáveis por esta guerra e devem ser responsabilizados”, aponta Kaja Kallas, chefe da diplomacia europeia.

Foto: Liesa Johannssen - Reuters

A União Europeia vai alocar os primeiros 10 milhões de euros para a criação de um novo tribunal especial para investigar crimes cometidos pela Rússia na Ucrânia. A informação é avançada pela chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

“Os líderes da Rússia são responsáveis por esta guerra e devem ser responsabilizados”, aponta Kallas, que defende que “não pode haver impunidade” pelos crimes cometidos no âmbito da invasão em larga escala da Ucrânia, de 2022.


O Tribunal Especial pelo Crime de Agressão contra a Ucrânia foi formalmente criado a 25 de junho de 2025, acordado entre o Conselho da Europa e a Ucrânia. Em outubro, 26 Estados-membros da União Europeia comprometeram-se em aderir ao tribunal, com os 10 milhões de euros anunciados esta quinta-feira a serem prometidos nessa altura.
