Mundo
Último dia de campanha para a primeira volta das eleições municipais em França
França entra no último dia de campanha para a primeira volta das eleições municipais. A votação é vista como um teste intermédio para as legislativas e as presidenciais do próximo ano.
Vão ser eleitos este domingo meio milhar de autarcas em 35 mil comunas.
Em Paris, socialistas e republicanos lutam pelo lugar que, ao longo de 12 anos, pertenceu a Anne Hidalgo, a primeira mulher a liderar a capital francesa.
