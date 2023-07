Último dia de trabalhos em Vilnius. NATO inaugura conselho com Ucrânia e discute China

(em atualização)Os trabalhos são retomados com uma renião entre os líderes dos Estados-membros da NATO, queAo segundo dia da cimeira, está carimbada a partida para a derradeira fase doda adesão da Suécia, depois de o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ter anuído a tal desfecho., ao contrário do que pretenderia Volodymyr Zelensky

Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Austrália integram as reuniões desta quarta-feira, que lançam um olhar à China.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o presidente da Ucrânia vão estar numa conferência de imprensa conjunta, a anteceder o primeiro encontro do Conselho NATO-Ucrânia.

Duarte Valente e Marques de Almeida, enviados especiais da RTP a Vilnius

Na terça-feira,, recordando que o processo nunca assentou em calendários, mas em condições.





Na conferência de imprensa de encerramento dos trabalhos do primeiro dia da cimeira na Lituânia, o secretário-geral da Aliança Atlântica reafirmou, ainda assim, que o país invadido pela Rússia acabará por se tornar "membro da NATO" - quando “houver consenso” entre os 31 países-membros e "as condições forem atendidas". Em mensagem publicada nas plataformas Telegram e Twitter, antes de chegar a Vilnius, na terça-feira, o presidente ucraniano considerou "absurdo" não haver um calendário para a adesão.



Stoltenberg colocou a tónica no "programa de assistência multianual para a transição da era soviética para os padrões" da Aliança Atlântica e através do "apoio prático" para reforçar "a interoperabilidade" entre as Forças Armadas da Ucrânia e os destacamentos ao serviço da NATO., vincou o responsável.Em comunicado . Reconhecem também que"Estaremos em posição de estender um convite à Ucrânia para aderir à Aliança quando os Aliados estiverem de acordo e as condições estiverem reunidas", resume-se no documento.Ainda no primeiro dia da reunião magna,: "Afirmamos que, em muitos casos, serão necessárias despesas superiores a dois por cento do PIB para remediar as deficiências existentes e cumprir os requisitos em todos os domínios decorrentes de uma ordem de segurança mais contestada".

O compromisso passa por investir "pelo menos 20 por cento" dos orçamentos para Defesa em equipamentos.



"Precisamos de manter a nossa vantagem tecnológica e continuar a modernizar e reformar as nossas forças e capacidades, incluindo através da integração de tecnologias inovadoras", lê-se no texto, que refere também a necessidade de robustecimento da defesa europeia."Uma indústria de defesa forte em toda a Aliança, incluindo uma indústria de defesa mais forte na Europa e uma maior cooperação industrial de Fefesa dentro da Europa e do outro lado do Atlântico, continua a ser essencial para atingir as capacidades necessárias".

c/ agências