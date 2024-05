Último piso de um bar de Palma de Maiorca ruiu sobre clientes e empregados

Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência do colapso do primeiro andar de um restaurante, em Palma de Maiorca. Há também registo de 16 feridos.

O colapso aconteceu por volta das 7 e meia da tarde, hora portuguesa, numa das principais zonas turísticas da capital balear e já muito concorrida nesta altura do ano.



Os serviços de emergência ainda trabalham com a ajuda de gruas para remover os escombros e tentar determinar se existem mais vítimas.



À hora do incidente, o bar já tinha bastantes clientes, muitos deles turistas.



Desconhecem-se para já as causas do colapso.



Contactado pela RTP, o Secretário de Estado das Comunidades diz que, para já, não tem conhecimento de que haja portugueses entre as vítimas.