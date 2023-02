Um ano de guerra. Zelensky garante que Ucrânia fará "tudo para conseguir a vitória"

Através das redes sociais, Zelensky recordou que, no dia 24 de fevereiro de 2022, milhões de ucranianos “fizeram uma escolha”., lê-se na publicação.Nas palavras do presidente ucraniano “foi um ano de dor, tristeza, fé e união”.Com o mesmo mote de que este será o ano da vitória da Ucrânia, o chefe de Estado dirigiu-se ao país em declaração oficial começou Zelensky, no discurso oficial.Desde a manhã de 24 de fevereiro do ano passado, a fé dos ucranianos “fortaleceu-se” e suportaram “o primeiro dia de uma guerra em grande escala”.

“Não sabíamos o que aconteceria amanhã, mas percebemos com certeza: vale a pena lutar por cada amanhã”.

E recordando quem tem defendido a Ucrânia, Zelensky agradeceu "a todos os que tornam possível a nossa resistência", às Forças Armadas da Ucrânia, às forças terrestres, aéreas e navais.



"Graças a vocês, a Ucrânia está de pé".

Cidades atacadas são "capitais da invencibilidade"

No discurso, o presidente da Ucrânia destacou as cidades de Bucha, Irpin, Kherson e Mariupol como alvos das "atrocidades" russas e como "símbolos da ocupação" ou de "resistência".



"São as capitais da invencibilidade", disse Volodymyr Zelensky. "O mundo viu aquilo que a Ucrânia é capaz. São os novos heróis: os defensores de Kiev, os defensores de Azovstal (Marioupol). Kharkiv, Tcherniguiv, Marioupol, Kherson, Mykolaiv, Gostomel, Volnovakha, Boutcha, Irpin, Okhtyrka. Cidades dos heróis. Capitais da invencibilidade".



O primeiro mês da guerra foi "o primeiro ponto de viragem na guerra" e as primeiras mudanças na percepção do mundo sobre a Ucrânia" que "não caiu em três dias".



"Sofremos novos golpes todos os dias, aprendemos sobre novas tragédias todos os dias, mas resistimos graças àqueles que deram tudo de si todos os dias. Pelo bem dos outros".







E depois, continuou Zelensky, "houve as primeiras ofensivas, as primeiras conquistas, os primeiros territórios libertados".

"A Ucrânia surpreendeu o mundo. A Ucrânia inspirou o mundo. A Ucrânia uniu o mundo".

Dirigindo-se à comunidade internacional, o chefe de Estado ucraniano agradeceu a todos os "parceiros, aliados e amigos" que estiveram ao lado da Ucrânia ao longo do ano.



"Fico feliz que a coaligação internacional anti-Putin tenha crescido tanto", declarou ainda.