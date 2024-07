Um dia após a investida diplomática de Kiev, China volta a estender a mão à Rússia

Foi no decurso do Sexto Fórum Empresarial de Energia China - Rússia, acolhido em Moscovo, que Xuexiang declarou a intenção de "avançar solidamente com a cooperação no comércio e investimento no setor da energia".A Rússia de Vladimir Putin é o maior fornecedor de petróleo bruto para a China de Xi Jinping.

Sobre a mesa destes parceiros estratégicos estão, segundo o vice-primeiro-ministro chinês, planos em "grande escala" no domínio da energia, incluindo o hidrogénio, além de um reforço da "cooperação integrada" na "cadeia de abastecimento".

O próprio presidente chinês, Xi Jinping, não deixou de exprimir, em carta citada pela agência estatal Xinhua, a vontade de alargar a cooperação energética sino-russa: "No novo ponto de partida histórico,, salvaguardar a estabilidade e a resiliência da cadeia industrial e da cadeia de abastecimento de energia, de modo a contribuir para um desenvolvimento mais robusto, verde e saudável da indústria energética global".Recorde-se que, na semana passada, altos responsáveis da Administração Biden advertiram Pequim contra a "direção errada" da cooperação com o Kremlin, martelando, uma vez mais, a tecla de novo pacote de sanções a breve trecho.

As trocas comerciais entre China e Rússia estabeleceram valores históricos no ano passado, patenteando uma expansão homóloga de 26,3 por cento, para os 240,1 mil milhões de dólares.



Today in China, I held detailed and thorough negotiations with my Chinese counterpart Wang Yi about the path to peace.



I emphasized that Ukraine needs a just and lasting peace, not just an illusion of peace, and I appreciate that this position was reciprocated.



We agreed that… pic.twitter.com/9SrnvgreEm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2024

Já esta semana, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, ao avistar-se, em solo chinês, com o homólogo da China, recorreu à retórica diplomática para deixar a mensagem de que Kiev estaria preparada para conversações com a Rússia, mas apenas se o Governo de Vladimir Putin se mostrasse disposto a negociar de boa-fé.. E num vídeo divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, surgiu à chegada ao local da reunião, em Cantão, no sul da China, e a trocar impressões com o ministro Wang Yi., enfatizou Kuleba.“Estou convencido de que estas são as prioridades estratégicas que partilhamos. A agressão russa destruiu a paz e atrasou o desenvolvimento”, acrescentou.

Kuleba exortaria mesmo o interlocutor a ver as relações com Kiev à luz do processo de adesão da Ucrânia à União Europeia.



Os temas abordados no encontro de quarta-feira foram, ainda segundo Dmytro Kuleba,. Em declarações citadas pelo jornal de Hong Kong, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros manifestou a expectativa de que a “República Popular da China desempenhe um papel construtivo na superação dos desafios à segurança regional e global”.Kuleba manter-se-á na China até sexta-feira, naquela que é a primeira visita de um responsável ucraniano ao país desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

"Trocaram pontos de vista"



Menos expansiva, na tradição da diplomacia chinesa, quando questionada sobre o encontro entre Wang Yi e Dmytro Kuleba a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, sintetizou que ambos “trocaram pontos de vista” sobre a guerra., repetiu., prosseguiu Mao Ning em conferência de imprensa.“A Rússia e a Ucrânia mostraram recentemente, em diferentes graus, que estão dispostas a negociar. Mesmo que as condições ainda não tenham sido cumpridas,e no reinício das conversações de paz”. Mas sem condenar o avanço das tropas russas sobre território ucraniano.

c/ agências