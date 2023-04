"Um insulto ao país". Donald Trump diz-se vítima de interferência eleitoral

, começou por afirmar Donald Trump no Estado norte-americano da Florida, num discurso aos seus apoiantes.“O único crime que eu cometi foi defender corajosamente a nossa nação daqueles que tentam destruí-la”, assegurou.“Desde o início, os democratas espiaram a minha campanha e atacaram-me com investigações fraudulentas” e “acusações ilegais”, denunciou o ex-presidente, passando a“Agora, volta a haver uma interferência nas eleições de forma massiva, como nunca se viu”, declarou. “Este processo nunca deveria ter sido interposto. Mesmo as pessoas que não são minhas grandes fãs dizem que isto não se faz. É um insulto ao nosso país, o mundo está a rir-se de nós”.Para Trump,O republicano chamou ainda ao presidente Joe Biden de “lunático extremista de extrema-esquerda” e acusou o sistema de justiça dos Estados Unidos de estar “fora da lei”.

“Incrivelmente, somos agora uma nação decadente. E estes lunáticos de esquerda querem interferir nas nossas eleições usando a lei. Não podemos permitir que isso aconteça. Posto isto, e com uma nuvem negra sobre o nosso belo país, não tenho, no entanto, qualquer dúvida de que vamos fazer a América grandiosa outra vez”, acrescentou o ex-presidente.





Donald Trump está acusado de 34 crimes de falsificação de contas bancárias. Esta terça-feira, quando questionado pelo juiz Juan Merchan, declarou-se inocente.





O republicano é acusado de pagar, durante a campanha presidencial de 2016, o silêncio a duas mulheres com quem se terá envolvido. É também acusado da falsificação de várias declarações, incluindo de impostos, para ocultar esses factos.