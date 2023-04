Caso Stormy Daniels. Donald Trump acusado de 34 crimes de falsificação

O ex-presidente dos Estados Unidos conheceu esta tarde a acusação de que é alvo no caso do suborno de uma atriz pornográfica, Stormy Daniels, com quem terá passado uma noite em 2006. Donald Trump terá pago para que ela não divulgasse o caso durante a campanha presidencial de 2016.