Um morto e 90 feridos na colisão de dois elétricos na Sibéria

O acidente, que causou ainda 90 feridos, ocorreu ao início da manhã quando um elétrico perdeu o controlo na descida de uma colina.

De acordo com as imagens transmitidas pelos canais de televisão públicos russos, o elétrico ganhou uma grande velocidade quando quase caiu por uma colina abaixo, mas permaneceu nos carris, tendo as portas sido arrancadas e vários passageiros lançados pelas janelas.

Em seguida, chocou com outro elétrico, que recolhia passageiros numa paragem desta cidade de mais de 540 mil habitantes.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", declarou um funcionário do Ministério da Saúde local Alexeï Kouznetsov, citado pela agência de notícias russa Interfax.