Um morto e três feridos em incêndio em centro de acolhimento de migrantes alemão

A causa do incêndio em Nordlingen, no estado alemão da Baviera, ainda não foi clarificada, afirmaram as autoridades policiais, que já abriram uma investigação.

Os bombeiros continuavam a combater o incêndio, na última madrugada, que já dura há várias horas, e os cerca de 50 habitantes do edifício foram realojados, continuou a polícia, referindo que a estrutura já não é habitável.