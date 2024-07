Um morto em explosão no centro de Telavive

Uma investigação preliminar indica que a explosão, ouvida pela 1h15 em Lisboa na área central de Telavive, "foi causada pela queda de um alvo aéreo", disse o exército de Israel em comunicado, assegurando que as sirenes antiaéreas do sistema de defesa não foram ativadas.

"O incidente está a ser analisado minuciosamente (mas, por enquanto) não há qualquer alteração nas orientações defensivas do Comando da Frente Interna", acrescentou o exército, que enviou para o local soldados, peritos em desativação de bombas e equipas de resgate.



A polícia declarou ter encontrado "o corpo de um homem sem vida num apartamento perto do local da explosão".



Agentes estão a efetuar uma "busca por objetos suspeitos e ameaças adicionais".



A explosão deixou ainda duas pessoas ligeiramente feridas, disse à agência de notícias France-Presse o porta-voz do Magen David Adom, o equivalente israelita à Cruz Vermelha.



Um relatório anterior da polícia dava conta de sete feridos ligeiros, mas a maioria estava em estado de choque, notou Zaki Heller.



Residentes dos bairros próximos devem evitar aproximar-se do local, não devem tocar em restos de dispositivos que possam conter explosivos e devem denunciá-los de imediato, ordenaram as autoridades policiais.