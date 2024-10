Um pouco por todo o mundo homenageiam-se as vítimas do 7 de Outubro

REUTERS/Johanna Geron

Em Telavive decorre uma cerimónia que junta famílias de pessoas mortas a 7 de Outubro do ano passado, durante o ataque do Hamas.



Um pouco por todo o mundo, João Couraceiro, o dia foi marcado por homenagens às vítimas.



Por cá, a comunidade israelita também evocou a memória das vítimas do 7 de Outubro.



Depois de 7 de Outubro, Israel lançou a guerra total em Gaza que provocou já mais de 40 mil mortos, incluindo 17 mil crianças.



No Líbano, invadido pelas tropas israelitas, Telavivev ataca a esta hora novamente a capital.