"Uma afronta à soberania de Marrocos". Parlamentar marroquino condena visita "não anunciada" de eurodeputados

“Como copresidente da Comissão Parlamentar Mista (CPM) Marrocos-União Europeia, é meu dever salientar que a recente visita dos eurodeputados Isa Serra, Jussi Saramo e Catarina Martins não foi comunicada à CPM”, escreveu Lahcen Haddad na rede social X.O responsável diz ser “prática habitual que, quando os parlamentares marroquinos planeiam deslocar-se a Bruxelas ou Estrasburgo, informem previamente o Parlamento Europeu e a CPM para assegurar uma coordenação adequada”.“Neste caso,”, elucida.As declarações surgem depois de, na sexta-feira, ter sido noticiado que Catarina Martins e mais dois eurodeputados foram impedidos de entrar em Marrocos.

Os eurodeputados integravam uma missão de observação no Saara Ocidental, mas pessoas não identificadas não os deixaram sair do avião.

A missão era verificar se está a ser cumprida a sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia que anulou vários acordos de agricultura e pesca entre Europa e Marrocos, por violarem a autonomia do Saara Ocidental.Os eurodeputados foram consideradose tiveram de regressar à ilha espanhola das Canárias, de onde tinham partido.Os ministérios dos Negócios Estrangeiros de Portugal e Espanha já pediram a Marrocos que trate com respeito e dignidade os eurodeputados.

“Uma afronta à soberania de Marrocos”

Na visão de Lahcen Haddad, “se o objetivo dos eurodeputados era observar a situação dos Direitos Humanos no Saara ou noutras regiões, poderiam ter organizado a visita em colaboração” com Marrocos, cooperação que “teria garantido uma missão mais significativa e produtiva”., alerta Haddad.“Consideramos este incidente. É inaceitável que representantes eleitos recorram a táticas encobertas, como visitas secretas, que minam a confiança e a cooperação entre as nossas instituições”.O copresidente da CPM aproveita para reafirmar o “compromisso com uma colaboração transparente e respeitosa entre os parlamentos de Marrocos e da União Europeia, seguindo os protocolos estabelecidos e respeitando mutuamente a soberania de cada parte”.Segundo Lahcen Haddad, “desde a sua criação em 2010, a CPM tem desempenhado um papel essencial na promoção do diálogo e cooperação entre os parlamentos de Marrocos e da União Europeia, facilitando a comunicação e coordenação em questões de interesse comum”.