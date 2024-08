Uma criança e uma mulher esfaqueadas no centro de Londres e um homem detido

As duas vítimas, uma menina de 12 anos e uma mulher de 34, cuja identidade não foi revelada, estão hospitalizadas, desconhecendo-se ainda qual o seu estado.

"Os agentes estão no local de um esfaqueamento em Leicester Square. Um homem foi detido e está sob custódia [numa esquadra de polícia]. Não acreditamos que existam outros suspeitos", refere um comunicado divulgado pela polícia.

As forças da ordem impuseram um cordão policial à volta do local do ataque, em pleno coração da capital britânica.

Um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Londres disse que foi alertado para o esfaqueamento em Leicester Square, uma área com cinemas e teatros, antes do meio-dia (mesma hora em Lisboa).

"Enviámos recursos para o local, incluindo uma equipa de ambulância e um paramédico", disse o porta-voz.

Nos últimos anos, tem-se registado um aumento do número de ataques com facas em Londres, sobretudo por parte de jovens.

Este esfaqueamento seguiu-se a outro em Southport, no noroeste de Inglaterra, onde três raparigas morreram depois de terem sido esfaqueadas até à morte, em 29 de julho, num centro de lazer local. Outros oito menores e dois adultos ficaram feridos.

O autor do ataque em Southport foi identificado como Axel Rudakubana, um jovem de 18 anos nascido no País de Gales, filho de pais ruandeses.

Na sequência desse caso, grupos de extrema-direita anti-imigração provocaram tumultos em resposta a informações falsas que circularam nas redes sociais, alegando que o suspeito era um requerente de asilo.