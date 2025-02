"Uma nova provocação". Argélia manifesta "surpresa e estupefação" após sanções da França

A Argélia manifestou esta quarta-feira a sua "surpresa" e "estupefação" perante o anúncio feito por Paris no dia anterior que restringem o acesso de alguns dignitários argelinos a França. O anúncio francês surge na sequência do atentado de sábado em Mulhouse, no leste do país, em que um argelino de 37 anos, em situação irregular e com obrigação de abandonar o território francês, é acusado de ter vitimado mortalmente um português e ferido outras sete pessoas. Face ao desrespeito de Argel pelos acordos entre os dois países, Paris ameaçou esta tarde rescindir os acordos bilaterais se esta for "a única saída possível".