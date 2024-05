UNESCO entrega prémio de liberdade de imprensa a jornalistas palestinianos em Gaza

"Nestes tempos de escuridão e desordem, desejamos enviar uma forte mensagem de solidariedade e reconhecimento aos jornalistas palestinianos que cobrem esta crise em circunstâncias dramáticas", frisou Mauricio Weibel, presidente do júri internacional de profissionais da comunicação social.

"A humanidade tem uma dívida imensa para com eles, pela sua coragem e pelo seu compromisso com a liberdade de expressão", acrescentou, citado num comunicado de imprensa.

Audrey Azoulay, diretora-geral da UNESCO, a organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura, sublinhou, por sua vez, a "importância da mobilização coletiva para que os jornalistas, em todo o mundo, possam continuar a realizar o seu trabalho essencial de informação e investigação".

Também hoje a Amnistia Internacional (AI) destacou que a atividade jornalística continua a ser "um verdadeiro ato de coragem" em muitas partes do mundo, recordando os profissionais que foram vítimas da guerra na Faixa de Gaza.

A propósito do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala na sexta-feira, a AI apelou em comunicado para que "a liberdade para informar vença sempre os ataques a que está sujeita", frisando "o papel crucial" dos jornalistas, mas também "os perigos que ainda enfrentam a nível global".

No comunicado, a AI lembra os profissionais que foram vítimas em mais de seis meses da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, citando números do Comité para a Proteção dos Jornalistas, que dão conta de 97 mortos desde 07 de outubro.

Deste total, 92 eram palestinianos, dois israelitas e três libaneses, segundo o Comité, que nota que, "nos últimos 30 anos, nenhuma outra guerra tirou a vida a tantos jornalistas em tão curto espaço de tempo".

Àquele número, somam-se pelo menos 45 jornalistas palestinianos detidos sob custódia de Israel, dos quais 23 se encontram em detenção administrativa e outros estão desaparecidos, de acordo com a Addameer, uma associação de apoio aos prisioneiros com sede em Ramallah.

É difícil obter informações em primeira mão sobre o que se passa na Faixa de Gaza, uma vez que Israel impediu a imprensa internacional de entrar no enclave palestiniano desde o início da guerra, há seis meses.

Em 07 de outubro, um ataque sem precedentes do Hamas em Israel causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas, que responderam com uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza.

A operação israelita provocou cerca de 34.600 mortos e a destruição de muitas infraestruturas em Gaza, de acordo com dados atualizados hoje pelo governo do Hamas.