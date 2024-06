União Europeia adota sanções contra responsáveis no Sudão

No que respeita às RSF, a lista das pessoas sujeitas a medidas restritivas por atividades que minam a estabilidade e a transição política no Sudão inclui, entre outros, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Ali Ahmed Karti Mohamed e um comandante da Força Aérea sudanesa.

Do lado da FAS, a listagem abrange um responsável militar no Darfur e um chefe tribal, que lidera uma milícia associada.

As sanções da UE aplicam-se agora a seis pessoas, que ficam impedidas de entrar no bloco e com os seus bens congelados, e seis entidades, que deixam de poder ser financiadas, nomeadamente.

A guerra no Sudão eclodiu em abril de 2023 entre o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, e as paramilitares das RSF, do seu antigo adjunto, o general Mohamed Hamdane Daglo.

A guerra já matou pelo menos 30.000 pessoas, segundo a União Médica Sudanesa, e deslocou mais de 10 milhões de pessoas, interna e externamente, causando a pior vaga de deslocações do mundo, de acordo com a ONU.