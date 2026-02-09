União Europeia apela à libertação "imediata e incondicional" de Jimmy Lai em Hong Kong





"Estamos ao lado do povo de Hong Kong", afirmou a secretária britânica dos Negócios Estrangeiros. Yvette Cooper considerou que o processo foi "politicamente motivado" e que Jimmy Lai foi condenado por "exercer o seu direito à liberdade de expressão".

Numa declaração divulgada nesta segunda-feira, umTambém nesta segunda-feira, o governo britânico fez apelo idêntico., imposta por Pequim em 2020, após os protestos pró-democracia que abalaram o território em 2019.Cooper disse estar "profundamente preocupada com a saúde" do ativista e apelou à sua libertação para que possa "reunir-se com a sua família".A governante revelou que o caso foi abordado pelo primeiro-ministro britânico com o presidente chinês numa visita oficial recente fez à China, o que abriu caminho a um "diálogo mais intenso" entre Londres e Pequim sobre a situação de Lai.A pesada sentença está a gerar um coro de protestos a nível internacional, com líderes ocidentais e organizações de defesa dos direitos humanos a classificaram a sentença como um ataque à liberdade de imprensa e às liberdades civis na antiga colónia britânica.