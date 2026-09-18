União Europeia aumenta alerta da missão naval no Mar Vermelho após ataques dos huthis

A União Europeia (UE) anunciou hoje que aumentou o nível de alerta da sua missão naval no mar Vermelho, perante a deterioração da segurança provocada pela ofensiva dos rebeldes huthis na região.

"Perante a deterioração da situação de segurança, a operação europeia Aspides elevou o nível de alerta dos seus navios, ao mesmo tempo que prossegue as suas missões de escolta", anunciou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, na rede social X.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança condenou igualmente os recentes ataques dos rebeldes iemenitas contra território saudita.

"Os ataques dos huthis contra a Arábia Saudita são inaceitáveis e sabotam a economia mundial", afirmou Kallas, acrescentando que abordou a situação numa conversa com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan.

A UE já tinha condenado na quinta-feira os ataques dos huthis, apoiados pelo Irão, manifestando a sua "total solidariedade" com a Arábia Saudita e apelando aos rebeldes para cessarem "qualquer ação militar".

A missão naval Aspides foi lançada pela UE em 2024 para proteger os navios comerciais dos ataques dos huthis no mar Vermelho.

A operação conta atualmente com três navios militares e mantém as missões de escolta ao tráfego marítimo apesar do aumento do nível de alerta.