União Europeia aumenta alerta da missão naval no Mar Vermelho após ataques dos huthis

União Europeia aumenta alerta da missão naval no Mar Vermelho após ataques dos huthis

"Os ataques dos huthis contra a Arábia Saudita são inaceitáveis e sabotam a economia mundial", afirmou Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

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A União Europeia (UE) anunciou hoje que aumentou o nível de alerta da sua missão naval no mar Vermelho, perante a deterioração da segurança provocada pela ofensiva dos rebeldes huthis na região.

"Perante a deterioração da situação de segurança, a operação europeia Aspides elevou o nível de alerta dos seus navios, ao mesmo tempo que prossegue as suas missões de escolta", anunciou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, na rede social X.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança condenou igualmente os recentes ataques dos rebeldes iemenitas contra território saudita.

"Os ataques dos huthis contra a Arábia Saudita são inaceitáveis e sabotam a economia mundial", afirmou Kallas, acrescentando que abordou a situação numa conversa com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan.

A UE já tinha condenado na quinta-feira os ataques dos huthis, apoiados pelo Irão, manifestando a sua "total solidariedade" com a Arábia Saudita e apelando aos rebeldes para cessarem "qualquer ação militar".

A missão naval Aspides foi lançada pela UE em 2024 para proteger os navios comerciais dos ataques dos huthis no mar Vermelho.

A operação conta atualmente com três navios militares e mantém as missões de escolta ao tráfego marítimo apesar do aumento do nível de alerta.

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