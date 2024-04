União Europeia avança para sanções contra o Irão

Sanções que surgem como resposta ao ataque iraniano contra Israel, como salientou Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.A União Europeia demonstra assim apoio a Israel, após o ataque com mísseis e drones lançado pelo Irão no passado fim de semana. Ainda assim, Bruxelas endurece igualmente o tom em relação à situação em Gaza. Charles Michel exige a Israel um cessar-fogo imediato neste território, assim como a entrada de ajuda humanitária.