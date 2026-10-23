União Europeia condena bloqueio e exige livre circulação na Cisjordânia





A União Europeia “condena todos os atos de terrorismo e de violência contra civis”, adiantou Anouar El Anouni em conferência de imprensa, em Bruxelas.O porta-voz da Comissão Europeia aproveitou a ocasião para criticar o ataque no sul da Cisjordânia que matou dois soldados israelitas e fez outros três feridos. No entanto,Anouar El Anouni criticou todos os projetos israelitas de expansão de colonatos na Cisjordânia e a abertura de um concurso público para construção de habitações no local, o que isolaria Jerusalém Oriental e inviabilizaria a criação de um Estado palestiniano.A resposta europeia surge logo após o anúncio do exército israelita ter iniciado "operações antiterroristas" na Cisjordânia, sob orientação de Netanyahu, que ordenou um "bloqueio imediato" e “total”, primeiro à da cidade de Hebron e, depois, a todo o território palestiniano ocupado."Os soldados estão a operar neste momento nas residências de terroristas e de outros suspeitos", avançou o exército israelita, em comunicado, na sequência de um ataque sobre militares israelitas na manhã desta sexta-feira.