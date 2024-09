União Europeia considera vital evitar qualquer "intervenção militar" no Líbano

Josep Borrell, responsável pela diplomacia da UE anunciou, no fim do encontro por video-conferência, que", considerou Borrell aos jornalistas, a partir do México.O gabinete do secretário-geral da ONU já veio dizer que. Israel anunciou que esta nova "fase" da guerra contra a milícia xiita libanesa estará para "muito breve".

As Nações Unidas anunciaram entretanto que os Capacetes Azuis, estacionados no sul do Líbano para implementar o cessar-fogo israelo-libanês em vigor desde 2006, foram forçados a interromper as suas patrulhas na área.







Perante um Israel que parece imparável na prossecução dos seus objetivos, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelou à aplicação de uma resolução de 1950 para impor a paz à força.

"A Assembleia Geral das Nações Unidas deveria implementar rapidamente a autoridade para recomendar o uso da força, como fez com a resolução de 1950 Unidos para a Paz, caso o Conselho de Segurança não mostre a necessária determinação", afirmou Erdogan num conselho de ministros do seu gabinete, em Ancara.a aceitar um cessar-fogo. Se Israel não for detido, os seus ataques poderão atingi-los em breve, considerou ainda o presidente turco.Israel avisou segunda-feira o Irão, patrocinador do "eixo de resistência" que inclui o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os Houthi no Iémen, que nenhum local no Médio Oriente está "para lá do seu alcance".

O Irão prometeu responder a Israel pela morte de diversos comandantes do Hezbollah em escassas duas semanas, incluindo o seu líder histórico Hassan Nasrallah.





"Todas as possibilidades estão abertas", referiu Teerão, distanciando-se de um compromisso de ir em socorro militar do Líbano, caso Israel avance com a invasão terrestre.

O Hezbollah diz estar pronto para enfrentar as tropas israelitas.







com agências