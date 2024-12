União Europeia quer rede de satélites para superar Starlink de Elon Musk

O projetode Elon Musk. “É um passo significativo para a”, explicou a União em comunicado.De acordo com o, o Reino Unido não faz parte do projeto e ainda não pediu informações sobre o mesmo. Antes do Brexit, osA União Europeia tem sido abastecida por vários serviços de telecomunicações, o que permite ver televisão, ter Internet, acesso as serviços meteorológicos e vigilância de fronteiras. Depois do Copernicus e Galileo, o Iris2 é o terceiro sistema que a União cria para combater problemas de longo prazo.Asmas terá que haver a assinatura de um acordo comercial, sendo que podem tornar-se membros permanentes, consoante o pagamento sistemático à União Europeia.A União pretende assim lutar contra os alegados cibercrimes que a Rússia tem perpetrado por vários países europeus, desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.Espera-se que o projeto tenha o início em 2030 e vai incluir todas as grandes empresas europeias relacionadas com desenvolvimento aeroespacial e de telecomunicações, como a Deutsche Telekom, da Alemanha, ou a italiana Telespazio.