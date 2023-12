UNICEF alerta que conflito no Médio Oriente é "uma guerra contra as crianças"

O porta-voz da UNICEF está no maior hospital de Gaza e diz que o estado de terror e trauma em que as crianças estão é incomportável e inaceitável. James Elder, assistiu ao retomar dos combates e é testemunha de um espaço mais que sobrelotado com crianças com ferimentos graves e faz um dramático apelo. Segundo o ministro da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de seis mil crianças morreram já no território desde o início deste conflito.