Ursula von der Leyen critica a falta de mulheres entre os comissários europeus

A presidente da Comissão Europeia afirmou esta quarta-feira que, sem os seus esforços, o próximo colégio de Comissários Europeus seria dominado nos próximos cinco anos por homens. Ursula von der Leyen criticou as candidaturas maioritariamente masculinas recebidas pelos Estados-membros da União Europeia apesar do pedido feito pela líder europeia, que quer alcançar a paridade de género na sua equipa no seu segundo mandato.