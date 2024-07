Vacinas. Marta Temido sai em defesa de Ursula von der Leyen

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Em causa o facto de Bruxelas não ter disponibilizado ao público informação suficiente sobre os acordos assinados com as farmacêuticas durante a pandemia, em 2020 e 2021, e de ter restringido o acesso público a determinados pormenores e cláusulas dos contratos de aquisição de vacinas.



A Comissão Europeia já reagiu, em comunicado, dizendo que vai estudar de forma cuidadosa os acórdãos do tribunal.



Questionada sobre o tema pela Antena 1, Marta Temido, eurodeputada do PS e antiga ministra da Saúde, saiu em defesa de Ursula von der Leyen.