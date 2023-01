Vaga de frio assola continente asiático

Várias regiões do Japão estão sob uma onda de frio severo em que se vão registar as temperaturas mais baixas da última década. Esta quarta-feira,. Na Península Coreana, foram registadas temperaturas de 25 graus negativos.Para o centro do Japão está prevista queda de neve, com ventos a atingir mais de 100 quilómetros por hora.. Noutros locais, muitas pessoas ficaram sem acesso a comboios e a voos de companhias aéreas, havendo possibilidade de serem cancelados mais de 200 voos.

A agência meteorológica do Japão anunciou que muitas cidades vão registar temperaturas recorde de frio e que o tempo vai continuar assim até quinta-feira, com tempestades de neve e ventos fortes a serem esperados na costa japonesa.



As autoridades japonesas avisaram para que as populações não deixem as suas casas para viagens não-essenciais, terem cuidado com estradas com gelo e que as canalizações podem congelar.Na Coreia do Sul também estão a ser sentidas temperaturas severas., especialmente nas áreas mais pobres onde as temperaturas frias se vão fazer sentir com maior intensidade.A rádio norte-coreana avisou que as temperaturas podem baixar até aos 30 graus negativos.

Em Pyongyang foram registados 19 graus negativos esta quarta-feira, números abaixo da média para esta altura do ano.

Esta onda de frio tem causado muitos incómodos pelo continente asiático.. Autoridades afegãs confirmaram que o tempo sentido foi o mais frio nas últimas décadas, havendo partes do país que ficaram isoladas devido à neve.. Em média, as temperaturas na China desceram 16 graus. A agência meteorológica do país avisou que apesar de parte da onda de frio ter passado, as temperaturas continuarão a ser severas.

A nova norma

Um professor da Universidade de Hanyang, em Seoul, explicou que a onda de frio sentida em vários países deve-se a ventos árticos provenientes da Sibéria e que a neve que caiu na Coreia do Sul se deveu ao derretimento de placas de gelo do ártico, consequência do aquecimento global., explicou Yeh Sang-wook. “De acordo com o professor, à medida que as alterações climáticas pioram, maior será a probabilidade de a região da península da coreia sofrer com temperaturas severas.O Centro de Investigação Atmosférica dos Estados Unidos concordou com as explicações de Sang-Wook e quee que estes fenómenos apenas vão intensificar-se com o passar do tempo.