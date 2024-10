Valência. Pelo menos 72 mortos em Espanha pelo mau tempo

O anterior balanço dava conta de 63 vítimas mortais.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, cujo governo regional confirmou 70 vítimas mortais até agora, num balanço que disse continuar a ser provisório.

"Continua o processo de levantamento e identificação das vítimas", disse o governo valenciano, num comunicado.

Estão ainda confirmadas mais duas mortes na região de Castela La Mancha, numa região de fronteira com a Comunidade Valenciana.

O Governo de Espanha decretou hoje três dias de luto nacional por causa das consequências do mau tempo, referindo que há danos pessoais mas também materiais "altíssimos", com estradas e outras infraestruturas e edifícios danificados ou destruídos por causa da violência das águas que inundaram localidades inteiras.

Imagens divulgadas pela Polícia Nacional de Espanha nas redes sociais, filmadas desde um helicóptero, mostram autoestradas, estradas e ruas urbanas em Valência totalmente alagadas ou com lodo e centenas de carros amontoados e atolados.

O executivo pediu ainda às populações das zonas afetadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

O mau tempo provocou uma "tremenda tragédia" em Espanha na última noite e madrugada, disse o ministro da Política Territorial, Ángel Victor Torres, numa conferência de imprensa em Madrid após uma reunião do Comité de Crise criado pelo Governo espanhol por causa do temporal.

O ministro indicou que há várias zonas afetadas que continuam inacessíveis às equipas de resgate que estão no terreno e que incluem mais de mil militares de uma unidade de emergência para situações de catástrofe.

Num balanço sobre a situação das infraestruturas tuteladas pelo Estado central, Ángel Victor Torres disse que permanecem dois portos encerrados na região valenciana.

Quanto aos aeroportos, a situação está normalizada em toda a região do Mediterrâneo, depois de perturbações em vários pontos do leste e do sul de Espanha.

Os comboios de alta velocidade entre Madrid e Valência estão totalmente suspensos, assim como as linhas suburbanas em Valência, com o ministro a dizer que a reposição se fará "em função da evolução" do mau tempo e dos trabalhos no terreno.

Todas as estradas principais estão cortadas na região autónoma da Comunidade Valenciana, afirmou.

Milhares de pessoas estão sem eletricidade nesta região, segundo o Governo espanhol.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

Na última noite, a precipitação na região de Valência foi a mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, de acordo com dados oficiais.

A União Europeia (UE), através da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros, o espanhol Josep Borrell, afirmaram que o bloco dos 27 está pronto para ajudar Espanha, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil e do Fundo Europeu de Solidariedade para as Catástrofes Naturais.