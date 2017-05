Valls declara apoio a Macron nas eleições legislativas

Andreia Martins - RTP 09 Mai, 2017, 08:48 / atualizado em 09 Mai, 2017, 08:54 | Mundo

"Serei candidato da maioria presidencial e pretendo juntar-me ao movimento do Presidente", disse esta manhã em entrevista à rádio RTL. Depois de vencer as eleições presidenciais no passado domingo, com 66 por cento dos votos, contra 34 por cento de Le Pen, Emmanuel Macron procura agora obter uma maioria parlamentar nas eleições legislativas, que se realizam em junho.



Manuel Valls fez parte do Governo de François Hollande em que Macron foi ministro da Economia. Entregou o cargo a Bernard Cazeneuve no ano passado para ser candidato nas eleições presidenciais, mas não conseguiu vencer nas primárias do Partido Socialista e foi derrotado por Benoît Hamon no final de janeiro.



Agora, após a vitória do candidato do movimento En Marche!, entretanto rebatizado En Marche la République, o ex-primeiro-ministro socialista reiterou na entrevista desta terça-feira que o Partido Socialista francês "não tem futuro".



"Os velhos partidos estão a morrer ou estão mortos", conclui Manuel Valls, depois de uma eleição histórica em que os candidatos dos principais partidos políticos franceses ficaram arredados da segunda volta das eleições."Uma questão racional"

Emmanuel Macron, candidato centrista que lançou um novo movimento político, e Marine Le Pen, a candidata ligada à extrema-direita, foram os candidatos a passar à segunda volta de domingo, deixando para trás os candidatos do sistema, nomeadamente Benoît Hamon e François Fillon, vencedores das primárias socialistas e do partido Les Républicains, antiga UMP.



Ainda antes da votação para as eleições presidenciais, no final de março, o antigo primeiro-ministro socialista admitia que iria votar em Macron, ou seja, contra o candidato do seu próprio partido.



Valls justificava na altura a decisão apenas como "uma questão racional", sublinhando os receios de uma possível ascensão ao poder de Marine Le Pen e da Frente Nacional.



"Perante a ameaça do populismo e da extrema-direita, não quero assumir nenhum risco. Vou votar em Emmanuel Macron", afirmava na altura o antigo governante.