"Valores tradicionais". Rússia de Putin avança com lei para impulsionar natalidade

Na Rússia, a taxa de natalidade não estava tão baixa há 20 anos. Estima-se que, em 2023, tenham nascido cerca de 1.26 milhões de crianças.



Como forma de combater o declínio populacional, agravado pela guerra na Ucrânia, Vladimir Putin tem implementado medidas como benefícios fiscais para as famílias com filhos e a condecoração da família "perfeita". De acordo com a nova legislação em vigor, uma pessoa que de algum modo pratique ou promova um estilo de vida sem filhos poderá ter de pagar uma multa equivalente a cerca de 3.864 euros. Caso o indivíduo seja estrangeiro, poderá ser deportado.





Segundo os defensores da legislação, os argumentos para que não se tenha filhos são considerados uma forma de fragilizar a Rússia através do declínio populacional alegadamente promovido pelo Ocidente.



“É importante proteger as pessoas, principalmente a geração mais jovem, de ter a ideologia da ausência de filhos imposta na internet, nos media, nos filmes e na publicidade”, defendeu Vyacheslav Volodin, presidente da Duma, a câmara baixa do Parlamento russo.



Com a aplicação deste diploma, a Rússia quer viabilizar “um projeto de lei estratégico em prol de um futuro forte, produtivo e saudável”, disse, por sua vez, Elvira Aitkulova, uma das autoras que colaborou no projeto de lei.



A abolição da propaganda a favor de uma vida sem filhos está a preocupar os defensores dos direitos das mulheres. A decisão de ter ou não filhos faz parte da liberdade individual de cada mulher e, com esta legislação, "a mensagem é clara: dê à luz e pronto", declarou à Reuters Olga Surova, ativista dos Direitos Humanos.