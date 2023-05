Vamos poder ver chocolates Mars embrulhados em papel

Os produtores do chocolate Mars querem perceber como podem atuar no futuro, substituindo o plástico utilizado atualmente. A marca não é a primeira a tentar tornar o seu produto mais “verde”.



A Nestlé foi a primeira a tentar mudar as embalagens do seu produto, desde 1936, altura em que foram lançados os primeiros chocolates. Em 11 dos seus doces, a marca empacotou de acordo com as diretivas das autoridades. Apenas dois continuaram a ser embalados com uma folha de alumínio.



Ao mesmo tempo, a Nestlé anunciou que a embalagem do KitKat seria composta por 80 por cento de plástico reciclado o que permitiu uma maior reciclagem por todo o Reino Unido. A Mars explicou estar a tentar “soluções diferentes” para os seus chocolates.



Um especialista da Mars Wrigley no Reino Unido explicou os desafios para o futuro: “Para o chocolate Mars o desafio foi encontrar o papel certo como solução, com um nível adequado de propriedades de barreira para proteger o chocolate enquanto se garante a segurança alimentar, a qualidade e integridade do produto para diminuirmos o desperdício alimentar”.



Para conseguir uma embalagem mais ecológica, a Mars está a investir centenas de milhões de euros para redesenhar o pacote e diminuir o uso de plástico não renovável no curto prazo, usando mais produtos recicláveis no embalamento.



Apesar das tentativas, os vendedores explicam que nem todas a soluções apresentam um sucesso imediato.