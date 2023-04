"Vamos terminar este trabalho". Biden vai recandidatar-se à Presidência dos EUA

“Quando concorri à Presidência há quatro anos, disse que”, declarou Biden no seu anúncio, divulgado num vídeo que abre com imagens do ataque ao Capitólio por parte de apoiantes de Trump, a 6 de janeiro de 2021.“Esta não é altura de sermos complacentes. É por isso que estou a concorrer à reeleição”, vincou o presidente. “Vamos terminar este trabalho. Eu sei que conseguimos”.Biden aproveitou ainda para descrever as “plataformas republicanas” como ameaças às liberdades dos americanos,, numa referência ao acesso limitado ao aborto nos EUA, e condenou os “extremistas do MAGA” (sigla do movimento originado por Trump, “Make American Great Again”).“Por todo o país,, cortando na Segurança Social que os cidadãos pagaram durante toda a vida, cortando os impostos dos mais ricos, ditando que decisões de saúde as mulheres podem tomar, censurando livros e dizendo às pessoas quem podem amar, ao mesmo tempo em que tornam mais difícil aos cidadãos votarem”, acusou.Desde que assumiu o cargo, Biden conseguiu feitos como a aprovação do Congresso para milhares de milhões de dólares em fundos federais para enfrentar a pandemia de covid-19, investiu em novas infraestruturas e alcançou os níveis mais baixos de desemprego desde 1969. O mandato foi marcado, porém, pela inflação mais alta dos últimos 40 anos nos EUA.

Se vencer as próximas eleições e se mantiver no cargo até ao fim desse mandato, em 2029, Biden terminará a presidência com 86 anos.

Trump já reagiu ao anúncio de recandidatura do adversário,"As famílias americanas estão a ser dizimadas pela pior inflação do último meio século. Os bancos estão a falir", declarou na sua rede social, a Truth Social. "Abdicámos da nossa independência energética e rendemo-nos no Afeganistão".

Idade de Biden pode ser entrave à vitória

Joe Biden tem neste momento 80 anos e a sua idade tem sido motivo de preocupação entre os americanos, com, segundo uma sondagem da agência Reuters lançada na segunda-feira.Donald Trump, também candidato, tem 76 anos. Na sondagem da Reuters, 35% dos republicanos consideraram-no demasiado velho para liderar o país.A sondagem revelou que, no geral,. Ainda assim, acreditam que o atual presidente pode voltar a vencer o adversário.Noutra sondagem, da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 26% dos americanos - e apenas cerca de metade dos democratas - disseram querer ver Biden a concorrer novamente. No entanto, 81% dos democratas disseram que iriam, "pelo menos provavelmente" apoiar o presidente numa eleição geral.

Para constar nos boletins que serão presentes a milhões de norte-americanos no dia 5 de novembro de 2024, Biden terá de ultrapassar, nas primárias, os outros candidatos democratas.





Por agora, a lista declarada conta com o advogado ambiental Robert F. Kennedy Jr., conhecido também pela sua postura antivacinas, e a autora de autoajuda Marianne Williamson.

Já do lado dos Republicanos, além do ex-Presidente Donald Trump, encontram-se na corrida a antiga embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, o governador do Arkansas, Asa Hutchinson, o apresentador de rádio Larry Elder e o empreendedor Vivek Ramaswamy.

c/ agências