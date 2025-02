"Vamos tomar Gaza". Trump insiste em deslocar palestinianos para Jordânia e Egipto

, disse Donald Trump, explicando que o seu plano irá "trazer a paz" à região.Questionado sobre sob que autoridade poderiam os Estados Unidos tomar Gaza, Trump respondeu que seria “sob a autoridade dos EUA”., clarificou, acrescentando que não irá participar de forma privada no desenvolvimento imobiliário que projeta para essa região.“Quando Gaza estiver desenvolvida, o que será daqui a algum tempo, trará muitos empregos para a região”, insistiu.

Questionado sobre a anexação israelita da Cisjordânia, Trump respondeu que esse plano “vai resultar”.

Em declarações aos jornalistas lado a lado com o rei Abdullah da Jordânia, com quem esteve reunido esta terça-feira, o presidente dos EUA disse também que“Os palestinianos vão viver em segurança noutro local que não seja Gaza”, vincou. “Acredito a 99 por cento que também conseguiremos chegar a um acordo com o Egipto” para acolher essa população, referiu.Trump disse ainda que consideraria a possibilidade de suspender a ajuda atual dos EUA à Jordânia se esta se recusasse a receber parte dos palestinianos. “Contribuímos com muito dinheiro para a Jordânia e para o Egipto, mas não estamos a fazer ameaças com isso”, declarou.

Jordânia quer acolher crianças doentes de Gaza

O rei Abdullah da Jordânia já disse anteriormente que rejeita quaisquer movimentações para anexar terras e deslocar palestinianos.Questionado esta terça-feira sobre o tema, o rei da Jordânia disse ter de fazer o que é melhor para o seu país e avançou que as nações árabes vão apresentar a Washington uma contraproposta., disse ao lado de Donald Trump, sem especificar se apoia ou se opõe ao plano do líder norte-americano.O rei adiantou ainda que o Egipto está a preparar um plano de cooperação com Trump e disse estar pronto para, região devastada por mais de 15 meses de guerra.

Libertação de reféns do Hamas incerta

Nas declarações aos jornalistas,, colocando em risco um acordo de cessar-fogo em Gaza.

O Hamas tem de libertar todos os reféns até sábado ou "todas as apostas estão canceladas", declarou o presidente dos EUA.

O Hamas disse na segunda-feira que iria parar de libertar reféns até novo aviso, alegando que Israel estava a violar o acordo para acabar com os ataques que têm atingido Gaza.Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta terça-feira que se o Hamas não libertar os reféns israelitas até ao meio-dia de sábado, o cessar-fogo em Gaza irá terminar e o Exército israelita retomará a ofensiva no enclave palestiniano., declarou Netanyahu após uma reunião do seu gabinete de segurança."Esta operação está a ser levada a cabo neste momento. Será concluída num futuro muito próximo", afirmou em comunicado.