Vance critica extrema-esquerda e autoridades locais pelo caos no Minnesota

A recente turbulência "foi criada, penso eu, por muitas pessoas, francamente, de extrema-esquerda, e também por algumas autoridades policiais estaduais e locais que poderiam fazer um trabalho muito melhor na cooperação", vincou o vice-presidente republicano.

"Estamos a fazer tudo o que podemos para acalmar os ânimos", indicou Vance, acrescentando que quer que Governo e as autoridades estaduais e locais se "encontrem a meio do caminho".

O Departamento de Justiça está a investigar os líderes democratas do Minnesota, incluindo o governador Tim Walz e o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, por suspeita de obstrução ou impedimento do trabalho policial através de declarações públicas.

Walz e Frey descreveram a investigação como uma tentativa de intimidar a oposição política.

A sua visita ao Estado acontece após semanas de retórica agressiva da Casa Branca, incluindo do Presidente Donald Trump, que ameaçou invocar a Lei da Insurreição, e enviar forças militares, para reprimir os protestos

Questionado sobre esta opção, Vance garantiu: "Neste momento, não achamos que precisemos dela".

Trump enviou milhares de agentes federais para o Minnesota após denúncias de fraude em creches por parte de imigrantes somalis.

As autoridades da região de Minneapolis, incluindo Frey, bem como a polícia, os líderes religiosos e a comunidade empresarial, reagiram contra as operações, e a indignação cresceu depois de um agente ter disparado fatalmente sobre Renee Good, mãe de três filhos, durante uma operação anti imigração.

Vance tem desempenhado um papel de liderança na defesa deste agente, e o vice-presidente afirmou anteriormente que a morte de Good foi "uma tragédia causada por ela própria".

O vice-presidente reiterou hoje as alegações de que Good atropelou um agente com o seu carro, uma versão que foi contestada com base em vídeos do incidente.

Os líderes religiosos do Minnesota, apoiados por sindicatos e centenas de empresas da região de Minneapolis, estão a planear um dia de protestos na sexta-feira.

JD Vance defendeu também hoje os agentes federais que detiveram um menino de 5 anos durante uma detenção relacionada com imigração.

O rapaz, que foi levado por agentes federais juntamente com o pai para um centro de detenção no Texas, foi o quarto aluno do seu subúrbio de Minneapolis a ser detido por agentes de imigração nas últimas semanas.

Os agentes federais retiraram Liam Conejo Ramos de um carro ligado na garagem da família na tarde de terça-feira, adiantou a superintendente das Escolas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, durante uma conferência de imprensa na quarta-feira.

Os agentes mandaram-no então bater à porta de casa para ver se havia outras pessoas lá dentro, "essencialmente utilizando uma criança de 5 anos como isco", denunciou.

Stenvik afirmou que a família tem um processo de asilo em curso e não recebeu ordem de deportação.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou em comunicado que "o ICE não teve como alvo uma criança".

McLaughlin indicou que o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) estava a realizar uma operação para prender o pai da criança, Adrian Alexander Conejo Arias, que é equatoriano e está ilegalmente nos EUA.

Fugiu a pé, "abandonando o filho", acrescentou.