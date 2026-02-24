Vários caças F-22 aterram em Israel para juntar-se a destacamento de EUA

A comunicação social israelita noticiou este destacamento que, segundo o diário The Times of Israel, é composto por 12 aviões de combate que aterraram numa base israelita no sul do país.

As aeronaves, indicou o jornal, descolaram hoje da base de Lakenheath, no Reino Unido, onde se encontravam desde a semana passada, alegadamente devido a problemas com o reabastecimento de combustível em voo.

A aterragem destes caças ocorre dois dias antes das conversações entre o Irão e os Estados Unidos (EUA), previstas para quinta-feira em Genebra, para tentar alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano que impeça uma intervenção militar norte-americana no país, e na véspera da chegada a Telavive do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para uma visita de dois dias a Israel.

As negociações em Genebra vão realizar-se sob ameaça militar dos Estados Unidos, cujo destacamento no Golfo Pérsico é o maior desde a invasão do Iraque em 2003, contando com dois porta-aviões, vários contratorpedeiros e dezenas de caças estacionados perto da República Islâmica.

A reunião de quinta-feira será a terceira ronda de negociações nucleares indiretas entre o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, após dois encontros anteriores em Omã e Genebra, nos quais o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr bin Hamad al-Busaidi, desempenhou o papel de mediador.