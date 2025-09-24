Vários feridos. Israel denuncia ataque com drone disparado do Iémen

De acordo com fontes da Reuters, o número de feridos pode ser superior, atingindo as duas dezenas. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram um drone a aproximar-se no céu ao largo da costa de Eilat, antes de uma explosão atrás dos hotéis localizados à beira-mar.



Antes da ocorrência, o Exército israelita informou que as sirenes de alerta soaram em Eilat após a deteção de um avião proveniente do Iémen que se aproximava.



De acordo com um comunicado militar, "foram feitas tentativas de interceção" mas "um drone lançado do Iémen caiu na zona de Eilat".





O ataque desta quarta-feira acontece dias depois de os Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, terem disparado um drone que se despenhou na zona hoteleira de Eilat, causando danos materiais mas sem vítimas.





O episódio acontece também numa altura em que Israel celebra o segundo dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo judaico, época em que os hotéis de Eilat costumam estar cheios.





Desde o início da ofensiva em Gaza, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas, os rebeldes Houthi no Iémen aumentaram o número de disparos de mísseis e drones contra Israel, dizendo estar a agir em solidariedade para com os palestinianos.





c/ agências

, declarou a polícia israelita em comunicado, referindo "danos materiais".Os socorristas "estão a prestar cuidados médicos no local e a transportar cinco feridos com estilhaços para o hospital (...),", disse um porta-voz da Magen David Adom, o equivalente à Cruz Vermelha israelita, citado pela agência France-Presse.