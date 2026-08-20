Vários países europeus e o Canadá reprovam plano israelita de expandir colonatos

Em resposta às críticas do ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, o seu homólogo israelita, Gideon Sa'ar, defendeu o projeto e reforçou:Apesar da pressão internacional que já se fazia notar, Israel avançou com o plano de expandir os colonatos em território habitado maioritariamente por palestinianos.O “plano E1” foi aprovado em 2025, mas só agora foi oficialmente aberto o, com o objetivo de criar um bloco contínuo de colonatos judaicos desde Jerusalém Oriental até a Cisjordânia.O projeto abrange uma área de cerca de 12 quilómetros quadrados e os interessados têm até 19 de outubro para apresentar propostas, poucos dias antes das eleições legislativas em Israel, a 27 de outubro., comunicou a organização localOs colonatos judaicos, considerados ilegais à luz do Direito Internacional, abrigam cidadãos de Israel em território ocupado. A comunidade internacional tem reforçado a sua posição crítica ao longo dos últimos anos.Riyad Mansour, embaixador palestiniano nas Nações Unidas, descreveu o projeto comoCaso avance, o “plano E1” amplia a separação entre Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, que ficará dividida entre zona norte e zona sul, impossibilitando por completo a criação de um Estado palestiniano., logo após a guerra dos Seis Dias, quando passou a controlar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, para onde incentivou a deslocação dos civis, que ultrapassavam, assim, a fronteira reconhecida nos acordos de paz.