Vaticano anuncia data do funeral do papa Francisco

Fabio Frustaci - EPA

A data vai ser decidida em reunião dos cardeais, que começa às 8h00, hora de Portugal continental. É a primeira congregação geral precisamente para fechar a data do funeral do chefe da Igreja Católica.

O funeral do Papa Francisco deve acontecer entre sexta-feira e domingo.



Donald Trump foi o primeiro chefe de Estado a anunciar que vai comparecer no funeral. Os restos mortais do papa Francisco são trasladados da residência de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde ficarão expostos para a homenagem dos fiéis.



O papa vai ficar sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, num túmulo sem decorações, só com o nome Francisco - em latim.



A data do conclave, durante o qual os 135 cardeais eleitores escolherão o sucessor de Francisco, também não é conhecida. Mas, segundo as mesmas disposições funerárias, o conclave deve iniciar-se entre os 15.º e 20.º dia após a sua morte, ou seja, entre 5 e 10 de maio.



Os cardeais reunir-se-ão na Capela Sistina e realizarão quatro escrutínios por dia, dois de manhã e dois à tarde.