Vaticano divulga mensagem de voz do papa Francisco

Esta foi a primeira mensagem de áudio desde que foi hospitalizado, há quase três semanas. Na curta declaração, Francisco agradece todas as orações pela sua saúde "do fundo do coração".O Vaticano anunciou esta quinta-feira que o estado do papa Francisco mantém-se estável, sem apresentar novos episódios de insuficiência respiratória."O Santo Padre mantém os benefícios da fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis".O prognósitco mantém-se reservado e um novo boletim só será divulgado no próximo sábado.