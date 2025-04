Funeral do papa Francisco realiza-se no próximo sábado

O Vaticano está em periodo de sede vacante até que seja eleito o sucessor de Francisco. O conclave deverá realizar-se dentro de 15 a 20 dias e apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar: são neste momento cerca de 120 de todos os continentes. Todos os cardeais atualmente em Roma foram convocados para se reunirem no Vaticano, a partir das 9h00. No topo da agenda estão agora os planos para o funeral do papa Francisco, desde logo a definição da data para as cerimónias.O Vaticano está em periodo de sede vacante até que seja eleito o sucessor de Francisco. O conclave deverá realizar-se dentro de 15 a 20 dias e apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar: são neste momento cerca de 120 de todos os continentes. Quatro cardeais portugueses podem votar para escolher o próximo sumo pontífice da Igreja Católica e são também elegíveis para o cargo: Américo Aguiar, Manuel Clemente, António Marto e Tolentino de Mendonça.





A Santa Sé revelou a causa da morte do papa. Francisco morreu na sequência de um AVC e de insuficiência cardíaca - eram 6h30 de segunda-feira, hora de lisboa.



O papa, com 88 anos, recuperava de uma pneumonia bilateral, depois de ter estado internado por 38 dias.



O Governo português decretou três dias de luto nacional, que vão coincidir com o funeral de Francisco. E o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou, em comunicação ao país, que há um sentimento de orfandade por causa do morte do papa.



Centenas de pessoas participaram, na última noite, numa missa de homenagem a Francisco em Lisboa. A eucaristia teve lugar na Sé e estiveram presentes o chefe de Estado e vários elementos do Executivo.



Muitos dos fiéis tiveram de assistir à missa no exterior da Sé de Lisboa e o momento da comunhão estendeu-se para lá das portas da igreja.

A Santa Sé revelou a causa da morte do papa. Francisco morreu na sequência de um AVC e de insuficiência cardíaca - eram 6h30 de segunda-feira, hora de lisboa.O papa, com 88 anos, recuperava de uma pneumonia bilateral, depois de ter estado internado por 38 dias.O Governo português decretou três dias de luto nacional, que vão coincidir com o funeral de Francisco. E o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou, em comunicação ao país, que há um sentimento de orfandade por causa do morte do papa.Centenas de pessoas participaram, na última noite, numa missa de homenagem a Francisco em Lisboa. A eucaristia teve lugar na Sé e estiveram presentes o chefe de Estado e vários elementos do Executivo.Muitos dos fiéis tiveram de assistir à missa no exterior da Sé de Lisboa e o momento da comunhão estendeu-se para lá das portas da igreja.