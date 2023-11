Vaticano. Pessoas transgénero podem ser batizadas como católicas e ser padrinhos

O Vaticano anunciou que uma pessoa transgénero “pode ser admitida ao papel de padrinho” para o batismo, assim como pode servir de testemunha num casamento e pode receber o batismo pela Igreja Católica "nas mesmas condições que os outros fiéis". "Mesmo que tenha sido submetida a terapia hormonal e a cirurgia de mudança de sexo”, esclarece o gabinete.







De acordo com o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, o direito de ser batizado também se estende a filhos de casais homossexuais, adotados ou concebidos com recurso a barriga de aluguer, desde que seja bem fundamentado "que a criança seria educada na religião católica".







No entanto a decisão foi tomada com uma ressalva, que determina que os batizados só serão possíveis “se não houver situações em que haja o risco de gerar um escândalo público ou confusão entre os fiéis". “É um passo importante para a inclusão das pessoas trans" afirmou Francis DeBernardo, do New Ways Ministry.





Para Francis DeBernardo, diretor executivo do New Ways Ministry, cuja missão é promover o alcance da Igreja aos católicos LGBTQ+, esta “é uma grande e boa notícia”, disse à Associated Press.





O documento foi publicado como resposta a perguntas sobre a participação em batismos e casamentos de pessoas transexuais e homossexuais, enviadas pelo bispo brasileiro de Santo Amaro, José Negri, em julho deste ano e foi assinado pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o cardeal argentino Víctor Manuel Fernandéz.





A posição defendida no documento é fundamentada com citações a São Tomás de Aquino e Santo Agostinho e recorda que o próprio papa Francisco defende que o batismo “é a porta que permite a Cristo estabelecer-se na pessoa” e que a Igreja “não é uma alfândega, mas uma casa paternal onde há espaço para todos”.