Vaticano satisfeito com preparativos para visita do Papa a Timor-Leste

"O Vaticano continua satisfeito e grato ao governo e a toda a igreja local. Também atento a que tudo seja cumprido para o sucesso da visita. O Vaticano tem experiência destas visitas com milhões de pessoas", afirmou Marco Sprizzi.

Este responsável falava aos jornalistas no final de uma visita de uma missão do Vaticano a Timor-Leste para reuniões com as autoridades timorenses e inspeções aos locais onde o papa Francisco vai estar presente.

O Vaticano "aprecia enormemente o trabalho, que com grande esforço, com generosidade e responsabilidade, o governo e a igreja em Timor-Leste estão a fazer", salientou, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão.

O ministro da Administração Estatal timorense, Tomás Cabral, também responsável pela comissão organizadora da visita, afirmou que estão a trabalhar com base num calendário, que está a ser cumprido.

Questionado pela Lusa se as autoridades vão conseguir ter tudo pronto 15 dias antes da data prevista de chegada do papa Francisco a Timor-Leste, Tomás Cabral precisou que têm de conseguir.

"O governo está a apoiar a igreja e nós somos membros da igreja. Vamos todos apoiar para que o trabalho esteja pronto. Estamos a trabalhar para a paz e tranquilidade da visita", disse o ministro timorense.

Durante a estada em Díli, a missão do Vaticano visitou a presidência timorense, a catedral de Díli, o Aeroporto Presidente Nicolau Lobato, a instalações do Hospital Nacional Guido Valadares, o Centro de Convenções e a zona de Tasi Tolu.

O governo de Timor-Leste autorizou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (10,9 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita do Papa.

Em abril, o Vaticano anunciou a visita de Francisco a Timor-Leste, a 9, 10 e 11 de setembro, sob o lema: "Que a tua fé seja a tua cultura".