Veículo atropela várias pessoas no centro de Barcelona

RTP 17 Ago, 2017, 16:22 / atualizado em 17 Ago, 2017, 17:30 | Mundo

A carrinha terá atropelado várias pessoas. Uma dezena de equipas dos serviços de emergências estão no terreno a acorrer a muitos feridos que estão estendidos no solo.



De acordo com a agência France Presse, a polícia anunciou por megafone que se “um ataque terrorista” estava “ confirmado”. Na altura a polícia estava a evacuar a Praça da Catalunha. Não houve, até agora, confirmação oficial de se tratar, de facto, de um atentado.



A polícia fala de um "atropleamento massivo" com vários feridos. O jornal El Pais refere que há pelo menos um morto e vinte feridos.





Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Ramblas, Barcelona

A car rammed into people.... many injured!!!!! driver supposedly fled on foot. pic.twitter.com/dkenGn5N8C — sab ♡ (@lustsgrandes) 17 August 2017

Rajoy acompanha a situação

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 August 2017

🚩Por respeto a las víctimas y a sus familias, por favor, NO compartas imágenes de heridos en atropello de #Ramblas de Barcelona — Policía Nacional (@policia) 17 August 2017

Fontes policiais revelaram que se tratou de uma carrinha branca que entrou na via, atropelou as pessoas que estavam no local e depois terá abandonado o veículo a pé, relata o El Pais. A polícia colocou no terreno um dispositivo para tentar prender o agressor.A via está cortada, bem como as ruas adjacentes, entre elas a Praça da Catalunha.A polícia local está a pedir que as pessoas evitem a zona das Ramblas para não interferirem com os veículos de emergência que acorrem ao local.Os serviços de emergência da Catalunha pediram que as estações de metro e de comboio fossem encerradas na zona onde aconteceu este atropelamento.O primeiro-ministro espanhol veio entretanto dizer estar a acompanhar a situação e em contacto permanente com as autoridades. Mariano Rajoy diz que a prioridade agora é a de acorrer aos feridos.A polícia nacional veio entretanto pedir que não sejam partilhadas imagens e fotos, por respeito às vítimas e seus familiares.