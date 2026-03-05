Venezuela. Burgum diz que os EUA preparam licenças para permitir investimentos em minas no país

Minutos antes de embarcar no avião no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que serve Caracas, Burgum expressou que a Administração de Donald Trump quer "abrir as portas para todos aqueles" que queiram operar no país sul-americano e que, para isso, haverá licenças gerais que permitam investimentos em minas e a chegada de nova tecnologia à Venezuela.

O responsável, que foi acompanhado durante a visita por representantes de mais de 20 empresas do setor mineiro, mostrou-se "otimista sobre um ambiente onde o investimento fluirá".

Nesse sentido, expressou a sua confiança de que a proposta de reforma da Lei de Minas anunciada pela presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, ajudará a criar oportunidades.

Ainda durante a visita daquele responsável da administração norte-americana, a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assinou hoje acordos com a britânica Shell na área do petróleo e gás durante um encontro ao qual assistiu, Doug Burgum.

"Estamos muito satisfeitos por chegar a estes acordos com a Shell na área de gás e de petróleo. Já estamos dando vida e execução à nova lei de hidrocarbonetos com novos modelos de negócio", afirmou Rodríguez em declarações transmitidas pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ao seu lado, Burgum destacou o "fantástico" trabalho que, na sua opinião, Rodríguez fez nestes primeiros meses à frente da Venezuela, depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente Nicolás Maduro e a sua esposa, a deputada Cilia Flores, no passado dia 3 de janeiro em Caracas.

"Esta associação entre a Venezuela e os Estados Unidos é uma base para a paz e estabilidade do nosso mundo", afirmou o secretário do Interior dos Estados Unidos.

Rodríguez e Burgum estiveram acompanhados pelos seus delegados

Burgum disse à imprensa que seu país e a Venezuela continuarão com o processo de normalização das suas relações, retomadas este ano após a rutura de 2019, e que a sua visita de dois dias foi construtiva para encontros de trabalho.

O secretário disse que prevê um "futuro positivo para este país" sul-americano, onde haverá "mais paz, mais estabilidade e mais prosperidade para o povo da Venezuela", e afirmou que os EUA estão "muito felizes" por apoiar este processo.

Nesse sentido, indicou que as ações de Trump geraram "a oportunidade para uma mudança de direção na Venezuela", onde, na sua opinião, houve mais mudanças positivas "nos últimos dois meses do que nos últimos 20 anos".

Burgum é o segundo secretário do gabinete de Trump a visitar a Venezuela desde janeiro passado, quando os EUA capturaram Nicolás Maduro e a sua esposa, a deputada Cilia Flores, numa operação que implicou uma série de ataques em Caracas e em três regiões adjacentes.

Em fevereiro, o secretário de Energia, Chris Wright, viajou a Caracas e estabeleceu com Rodríguez uma associação energética de longo prazo.

Na quarta-feira, a presidente interina, que assumiu o cargo exatamente há dois meses, realizou uma reunião com o secretário do Interior e, juntamente com o responsável norte-americano, anunciou uma "ampliação da Lei de Minas", para a qual pediu ao Parlamento "celeridade", a fim de expor ao mundo "as oportunidades de investimento e desenvolvimento".

Posteriormente, Burgum afirmou que as "oportunidades que existem para uma colaboração e sinergia" entre ambos os países "não têm limites".